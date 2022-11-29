Türkiye'den güvenlik hamlesi! Sınıra 33 kilometrelik set

İçişleri Bakanlığı, bütçe çalışmaları kapsamında hazırlayarak TBMM’ye sunduğu faaliyet raporunda, sınır güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalara da yer verdi. Raporda ayrıca, 139 Zırhlı Gözetleme Aracı’nın hudut birliklerinin kullanımına sunulduğu, ASELSAN ile yürütülen proje kapsamındaki 284 adet termal kameranın da tedarik ve tesliminin 2022 yılı içinde tamamlandığı anlatıldı.

Raporda güvenlik duvarının artırıldığı, güvenlik projelerinin hayata geçirilmesi için 300 milyon TL civarında kaynak tahsis edildiği vurgulanarak "1.471 km'lik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar 1.077 km güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlanmıştır. Son beş yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu yüzde 167 oranında artırılarak 403 km'den 1.077 km'ye çıkarılmıştır" denildi.

Devriye yolu artık 240 KM

Raporda, 911 kilometrelik Suriye sınırının 837 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımının tamamlandığı, İran sınırındaki güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğunun ise beş yılda 93 kilometreden 240 kilometreye çıkarıldığı ifade edildi.

33 kilometrelik set

Yüksek güvenlikli panel çite de dikkat çekilen raporda, "Türkiye-Suriye sınırının doğudaki en son noktasından başlayarak Irak sınırımızı oluşturan Habur ve Hezil Çayları boyunca 33 km sedde, devriye yolu ve yüksek güvenlikli panel çit yapılmasına yönelik projesinin 1. aşamasının ihalesi tamamlandı. Yer tahsisi yapılmış olup 2022 yılı bitmeden çalışmalara başlanması hedeflenmektedir" denildi.

Raporda kurulumu tamamlanan 341 elektro-optik kulenin 300'ünün faaliyete geçirildiği, kalan bölümün 2023 yılında aktif hale geleceği vurgulandı. AB fonlarıyla desteklenen proje kapsamında kurulan 341 kulenin 91'inin batı, 250'sinin ise doğu sınırında bulunduğu kaydedildi.

Sınır aydınlatması 988 KM

Raporda ayrıca, 139 Zırhlı Gözetleme Aracı'nın hudut birliklerinin kullanımına sunulduğu, ASELSAN ile yürütülen proje kapsamındaki 284 adet termal kameranın da tedarik ve tesliminin 2022 yılı içinde tamamlandığı anlatıldı. Raporda, Hakkari-İran sınırına 151 adet sismik algılayıcı sistemin kurulumunun yapıldığı, Ağrı-İran ve Iğdır-İran sınırına da sistemlerin kurulum çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Sınır aydınlatma sistemi uzunluğunun ise 988 kilometreye ulaştığı belirtildi. Ayrıca sınırların, Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi'nden (UKARAM) tek elden gözetleneceği vurgulandı.