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Gündem Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında bulunduğu karakolda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Merter Keskin ile ilgili, "Merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 23:17:00 - 2022-06-11 23:29:10
Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Sözcü Bilgiç, Fransa’da gözaltında vefat eden Merter Keskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.

"Hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açık"

Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti.

Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

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