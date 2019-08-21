Türkiye'den flaş hamle! Kritik bölgede gözlem noktası kuruluyor Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'in güneyinde yer alan Hiş yerleşimi yakınlarında bir gözlem noktası inşa ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'in güneyinde yeni bir gözlem noktası inşa etmeye başladığı ifade edildi. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Hama kuzeyindeki 9 numaralı Morek gözlem noktasına takviye amaçlı Suriye'ye giriş yapan ve Rusya-Esed rejimi tarafından hedef alınan TSK konvoyu İdlib'de yeni gözlem noktası inşa ediyor. Kaynaklar yeni gözlem noktasının Han Şeyhun'un kuzeyindeki Hiş yerleşimi yakınlarında inşa edilmekte olduğunu aktarıyor. Bölgeden aktarılan görüntülerde iş makineleri ve askeri araçların hareketliliği görülüyor: "9 nolu gözlem noktasını geri çekmeyeceğiz" Dün itibariyle İdlib'in güneyi ve Hama kuzey kırsalında yaşanan çatışmalarda muhalifler yoğun hava saldırıları sebebiyle bazı bölgelerden geri çekilmiş ve bu bölgeler Esed rejimi kontrolüne geçmişti. Hama'nın kuzeyindeki Morek yerleşiminde bulunan TSK'nın 9 nolu gözlem noktası da rejim güçlerinin ilerlediği bölgede bulunuyor. Konuyla ilgili bugün konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu gözlem noktasının geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söylemişti. Kaynak: Mepa News

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