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Türkiye'den flaş hamle! Kritik bölgede gözlem noktası kuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'in güneyinde yer alan Hiş yerleşimi yakınlarında bir gözlem noktası inşa ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36
Türkiye'den flaş hamle! Kritik bölgede gözlem noktası kuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'in güneyinde yeni bir gözlem noktası inşa etmeye başladığı ifade edildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Hama kuzeyindeki 9 numaralı Morek gözlem noktasına takviye amaçlı Suriye'ye giriş yapan ve Rusya-Esed rejimi tarafından hedef alınan TSK konvoyu İdlib'de yeni gözlem noktası inşa ediyor.

Kaynaklar yeni gözlem noktasının Han Şeyhun'un kuzeyindeki Hiş yerleşimi yakınlarında inşa edilmekte olduğunu aktarıyor.

Bölgeden aktarılan görüntülerde iş makineleri ve askeri araçların hareketliliği görülüyor:

"9 nolu gözlem noktasını geri çekmeyeceğiz"

Dün itibariyle İdlib'in güneyi ve Hama kuzey kırsalında yaşanan çatışmalarda muhalifler yoğun hava saldırıları sebebiyle bazı bölgelerden geri çekilmiş ve bu bölgeler Esed rejimi kontrolüne geçmişti.

Hama'nın kuzeyindeki Morek yerleşiminde bulunan TSK'nın 9 nolu gözlem noktası da rejim güçlerinin ilerlediği bölgede bulunuyor.

Konuyla ilgili bugün konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu gözlem noktasının geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36
  1. TSK
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • özgürözgür13 dk önce
    esadı çeri çekip kurt kapanı ile boğacaklar....esad bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyor ama gözlem noktamız güneyde kaldı....bu şekilde içeri ilerledikçe esadın eşkiyalarına arkadan öso ve türk askeri desteği saldırırsa esadın pili biter....esad çok büyük zahiyat verecek içeri girdikçe lojistik destek zorlaşacak....ölmüş eşşek ile içeri girmeye çalışıyor rusya bombalamasıyla ama içerde aslan sürüsüne yem olacaklar inşallah....muhalifler taktiksel geri çekilip esad terörist eşkiyalarını içeri çekiyorlar sonra bir emirle halledilecekler.....
  • yusuf avcıbaşıyusuf avcıbaşı31 dk önce
    İnşaallah İdlib de geri adım atılmayacaktır. Doğu Fıratta da. Münbiçi de unutmayacağız.

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