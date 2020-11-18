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Aktüel Türkiye'den Filipinler'e tayfunlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Aktüel

Türkiye'den Filipinler'e tayfunlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:31:39 -
Türkiye'den Filipinler'e tayfunlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e, tropikal tayfunların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'de Molave, Goni ve Vamco tropikal tayfunlarının yol açtığı sel ve heyelanların 100'den fazla can kaybına sebebiyet verdiği, büyük hasara yol açtığı ve başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası'nın afet bölgesi ilan edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Filipinler halkı ve hükümetine içten taziyelerin bildirildiği açıklamada, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

- Filipinler'de son dönemde etkili olan tayfunlar

Filipinler'de ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle 22, Vietnam'da 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni Tayfunu'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni Tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkede son olarak etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği, en az 21 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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