Türkiye'den Ermenistan'a tepki!
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırmasına tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere alçakça yaptığı saldırıya tepki gösterdi.
"Geri durulmayacak"
MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının bütün dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı bildirildi.
"Artık 'dur' denilmeli"
Yerleşim yerlerini hedef alan, misket ve fosfor bombası kullanan Ermenistan ordusunun bugün de mezarlığa ziyarete giden sivilleri vurduğuna işaret edilen açıklamada, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, saldırının ardından mezarlık ve çevresinde oluşan tahribatı gösteren fotoğraflara da yer verildi.