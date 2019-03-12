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Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sen Amerika isen ben Türkiye'yim, sen Rusya isen ben de Türkiye'yim" dedi.

12 Mart 2019 Salı 17:55
Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzeleri nedeniyle ABD ile yaşanan gerilime dair, "Sen Amerika isen ben Türkiye'yim, sen Rusya isen ben de Türkiye'yim. Herkesle eşit şartlarda görüşebilen bir ülke olduk" dedi.

Kurtulmuş, partisinin Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Türkiye'nin Rusya ile füzelerinin alımıyla ilgili anlaşma yaptığını belirten Kurtulmuş, Amerika'nın ise Türkiye'nin Rusya'dan füze almasını istemediğini söyledi.
Kurtulmuş, "Bu istikrar sizin onayınızla şöyle birkaç yıl daha devam etsin kendi savunma sistemimizi de kendimiz yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah her şeyimizi kendimiz yapıp ekonomide de kendimize yeter bir ülke haline geleceğiz ama Ortadoğu'nun bu karışık halinde kendimizi savunmalıyız" dedi.

"Daha güçlü olacağız"

"Benim hava savunma sistemine ihtiyacım var" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Madem dostuz, senden alayım. 'Hayır alamazsın. Sen silahlarını PKK'ya PYD'ye kullanırsın onları da ben koruyorum' diyorlar. 'Ruslardan alayım' diyoruz, ona da 'Hayır almazsın' diyor. Şimdi eski Türkiye'nin yönetimi olsa korkar, tırsar, geri çekilir. Türkiye artık masada sırtı pek, ne yapacağını bilen, kimseye kafa tutmayan, kimseye düşmanlık etmeyen ama kendi hakkını koruyan bir ülke haline geldi. Sen Amerika isen ben Türkiye'yim, sen Rusya isen ben Türkiye'yim. Herkesle eşit şartlarda görüşebilen bir ülke olduk. Daha ileriye gideceğiz, daha güçlü olacağız."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:55
  1. Kastamonu
  2. Numan Kurtulmuş
  3. S-400

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