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Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması: İkisi de bebek katili

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun Türkiye hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Çavuşoğlu, "Netanyahu huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Terör örgütü PKK ile İsrail'in bir ortak özelliği daha var; ikisi de bebek katilidir" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:45
Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması: İkisi de bebek katili

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına cevap verdi. Çavuşoğlu, "Netanyahu huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Terör örgütü PKK ile İsrail'in bir ortak özelliğ daha var; ikisi de bebek katilidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Çavuşoğlu, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. PKK YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı. Kürt kardeşlerimizin adını kullanarak Cumhurbaşkanımıza laf atıyor. Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili."

Suudi Arabistan açıklaması

"Türkiye'deki Kaşıkçı soruşturmamız derinlemesine devam ediyor. Bunu da yaparken Suudi Arabistan'dan şeffaf olmalarını istiyoruz. Öldürenler, cesedini yok edenler, parçalayanlar, bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da. Yerel işbirlikçi dediler, yerel işbirlikçilerin adını da vermediler. Bu soruların yanıtını verecek olanlar da Suudi Arabistan'da."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:45
  1. Netanyahu
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Türkiye
  4. İsrail

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