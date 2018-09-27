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Türkiye'den çok önemli adım! Resmen kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulacağını açıkladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:09
Türkiye'den çok önemli adım! Resmen kuruluyor

Cansız, Twitter hesabından, kuruluşu için çalışmalara başlanan şirketle ilgili paylaşımda bulundu.

Global madencilik piyasasında etkili bir aktör olabilme ve Türkiye'nin ham madde tedarik güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını aktaran Cansız, bu hedef doğrultusunda, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Cansız, "Bu yeni şirket, Afrika ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu şirket, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulacak.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:09
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