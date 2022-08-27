Türkiye'den çağrı: Derhal durdurun

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip edildiğinin altını çizerek, tarafları itidal ve sağduyuya davet etti, çatışmaları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.