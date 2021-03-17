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Aktüel Türkiye’den Çad’a 2 yeni cami
Aktüel

Türkiye’den Çad’a 2 yeni cami

Sadakataşı Derneği, Çad’a insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bölgede bulunan dernek yardım ekibi cami açılışları, gelir temini projeleri, kurban eti ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:37:00 -

Çad’da bulunan Sadakataşı yardım ekibi, başkent N'djamena’nın kırsal bölgelerinde Hüseyin Can Menekşe Camii ve Ayasofya Camii’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Yardımların devamında kurban eti ve gıda dağıtımları yapılırken, gelir temini projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere motosiklet ve bakkal dükkanları teslim edildi.

Ayasofya Camii ibadet açıldı

Çad’ın başkentiN’djamena’da 80 metrekarelik alana projelendirilen 100 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve güneş paneli bulunan Ayasofya Camii’nin açılışı bölge halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Camide ayrıca çocuklara dini eğitim verilecek.

Başkente Hüseyin Can Menekşe Camii

Sadakataşı yardım ekibinin katılımıylaN’djamena’da 70 metrekarelik alana projelendirilen 90 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve güneş paneli bulunan Hüseyin Can MenekşeCamii ibadete açıldı. Camiden bölgede yaşayan 5 bin kişi istifade edebilecek.

Gelir Temini Projeleri

Dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Çad’a Sadakataşı Derneği Gelir Temini Projeleri ile destek oluyor. N'djamena’da 5 bakkal dükkanıiçinde malzemelerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Ayrıca 4 kişiye taksi amacıyla kullanılan motosiklet verildi. Çadlı aileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

614 hisse kurban kesimi

Sadakataşı Derneği tarafından her ay toplu şekilde gerçekleştirilen adak, akika ve şükür kurbanlarının kesim ile dağıtımları bu ay Çad’da yapıldı.Dernek yardım ekibi tarafından Bomboyo ve Tourba bölgelerinde 614 hisse kurbanın kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

500 aileye gıda paketi

N’djamena’nın merkez mahallelerinde yaşayan 500 aileye dernek ekibi tarafından içerisinde yağ, un, şeker, makarna ve pirinç bulunan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Çad’da bulunan ekibimiz Ayasofya Camii ve Hüseyin Can Menekşe Camii’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Çad’da gelir temini projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere motosiklet ve bakkal dükkanları teslim ettik. Ayrıca gıda dağıtımı ve 614 hisse kurbanın kesimini yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık’’ İfadelerini kullandı.

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