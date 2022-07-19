Türkiye'den Arjantin'e ihracat rekoru!

Kovid-19 salgını ve resesyon kaynaklı küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın Türk ürünlerine talep giderek artarken, Türk şirketleri de dünyanın dört bir köşesinde ihracat rekorları kırmaya devam ediyor.

İhracatçıların ilk yarıda damga vurduğu ülkelerden biri de Güney Amerika'nın önde gelen ekonomilerinden Arjantin oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 186 milyon 126 bin dolarla Arjantin'e tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Ülkeye yapılan dış satım, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 59,3 arttı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ön planda

Arjantin'e yapılan dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri ön plana çıktı. Ülkeye yılın ilk yarısında en fazla ihracatı 72 milyon 503 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 30 milyon 256 bin dolarla çelik, 21 milyon 36 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 20 milyon 267 bin dolarla makine ve aksamları, 8 milyon 532 bin dolarla iklimlendirme sanayi izledi.

Arjantin'e ihracatını miktar bazında en fazla artıran sektör de 56 milyon 493 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

İhracat artışında bu sektörü, 7 milyon 957 bin dolarla makine ve aksamları, 4 milyon 528 bin dolarla madencilik ürünleri, 2 milyon 27 bin dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyon dolarla iklimlendirme sanayi takip etti.

Madencilik ürünleri 7 milyon 187 bin dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü de Arjantin'de 7 milyon 485 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ülkeye en fazla ihracat Kocaeli'den yapıldı

İl bazında Arjantin'e en fazla ihracatı, 55 milyon 149 bin dolarla Kocaeli'deki şirketler gerçekleştirdi. Böylece Kocaelili şirketler, Arjantin'e yapılan ihracatın yaklaşık üçte birine imza attı.

Kocaeli'yi, 48 milyon 341 bin dolarla İstanbul, 27 milyon 48 bin dolarla Denizli, 11 milyon 184 bin dolarla Ankara ve 7 milyon 431 bin dolarla Bursa takip etti.

Arjantin'e dış satımını miktar bazında en fazla artıran iller 42 milyon 349 bin dolarla Kocaeli, 8 milyon 922 bin dolarla İstanbul, 8 milyon 911 bin dolarla Denizli, 3 milyon 454 bin dolarla Kırşehir ve 3 milyon 63 bin dolarla Ankara oldu.

TİM verilerine göre, Arjantin'e yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: