Türkiye'den ABD'ye bomba talep! İki sayfalık listede bakın neler var

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Amerikalı bir kaynağına dayandırdığı yazısında, ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatlarından Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarvekili John Bass'ın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı toplantıda Bakanlık yetkililerinin Bass'a beklentilerini iki sayfalık, yaklaşık 25 maddeyi bulan yazılı bir metinde sunduklarını kaydetti.

Amerikalı kaynağının bu görüşmeyi "Yapılan toplantılar arasında en açık ve net olanıydı" diye tarif ettiğini yazan Fırat, bu metinle birlikte Amerikalıların bir anlamda artık "Türkiye tam ne istiyor bilmiyoruz? Bazı talepler var, değerlendiriyoruz" deme şanslarının kalmadığını söyledi.

Fırat bu görüşmeyi "Ankara iki sayfalık metinde Suriye ve Irak sahalarında ABD'nin terör örgütü YPG/PYD/PKK verdiği desteği, bu desteğin Türkiye'ye nasıl tehdit olarak döndüğünü gözler önüne serdi" diye yorumladı.

Fırat, metindeki talepleri şöyle sıraladı:

"Metinde açık açık terör örgütüne verilen sofistike eğitimlere son verilmesi yer aldı.

Yine terör örgütüne kazandırılan kabiliyetler sıralandı, bunların da son bulması istenildi."

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