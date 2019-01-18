Türkiye'den ABD açıklaması Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan önemli açıklamalar geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Trump'a karşı direnç oluştu Sözcü Aksoy ayrıca ABD'de bürokrasinin Başkan Trump'a karşı bir direnç oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Sözcüsü ABD'li Senatör Lindsay Graham'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin Suriye konusunun ele alınacağını belirtti.

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