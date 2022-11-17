Türkiye'den 3 farklı kıtaya gönderiliyor! Milyarlarca dolar getirisi var

2022 yılının ilk 3 çeyreğinde 3,55 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan mobilya ve ahşap ürünleri kıtalar arası ihraç ediliyor. En çok ihracatın yapıldığı beş ülkenin üç farklı kıtadan olması dikkatleri çekti. İhracatta uluslararası varlığını kanıtlayan Türkiye'nin bu başarısının bir tesadüf olmadığı ifade ediliyor.

Avrupa ve Asya arasında hem coğrafi hem de jeopolitik olarak bir köprü konumunda bulunan Türkiye, özellikle ahşap ve mobilya sektöründe elde ettiği başarılarla ihracatta kıtalar arası varlığını pekiştirmeye devam ediyor. Mobilya ve ahşap ürünleri, 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde 3,55 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkıda bulunurken, en çok ihracatın yapıldığı beş ülkenin üç farklı kıtadan olması, Türkiye'nin sektöre yön veren bir ekonomik güç olduğunu gözler önüne seriyor.

İstihdam ve ihracat bakımından en önemli sanayi sektörlerinden biri olan mobilya ve ahşap ürünleri adeta yön değiştirdi. Ekonomik zorluklar, enerji krizi, göç dalgası ve hammadde tedarikindeki sıkıntılar, yeni ticaret yollarının çizilmesine yol açtı. Bu noktada hem coğrafi hem de jeopolitik konumunun avantajlarını çok iyi değerlendiren Türkiye, ticaret yollarında önemli bir noktada konumlandı. Kıtaların buluşma noktası olan Türkiye bu yılın ilk 9 ayında ihracat rekorları kırarken, özellikle ahşap sektöründe ekonomik ve ticari anlamda kıtalararası bir köprü kurdu.

Türk ahşap sektörü, 2022 yılında yükselişini sürdürürken mobilya ürünleri, 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde 3,55 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkıda bulundu. Bu süreçte en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya ve Irak olurken bu ülkeleri sırasıyla İsrail, Amerika ve Fransa izledi. LSK Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Yağcızeybek, ihracatta uluslararası varlığını kanıtlayan Türkiye'nin bu başarısının bir tesadüf olmadığını ifade ederek, "Üç kıtada yüksek ihracat rakamlarına ulaşılması, ticarete ve özellikle ahşap sektörüne yön veren ekonomik bir güç olduğumuzu gözler önüne seriyor" dedi.

Yıl bitmeden ihracat rekorları gelebilir

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası Rusya'ya uygulanan ambargonun lojistik, hammadde, ürün tedariki gibi konularda Türkiye'yi bir adım öne çıkardığını ifade eden İsmail Hakkı Yağcızeybek şunları söyledi:

"Ahşap sektörünün son yıllardaki başarısı, ülkemizin ekonomisine de oldukça iyi yansıyor. Türkiye'nin birçok sektöründe olduğu gibi ahşap sektöründe de pek çok açıdan söz sahibi olması Türk şirketlerinin imajına da olumlu yönde yansıyor. Türk ihraç ürünleri dünya ticaretindeki ağırlığını güçlü şekilde artırıyor. Bu başarıda Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik konumu kadar devlet kurumlarıyla şirketlerin koordineli ve uyumlu bir şekilde hareket etmesinin de payı çok büyük. Yıl bitmeden ihracat rekorlarının gelmesi, Türkiye'nin pazarda büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini gösteriyor ancak burada önemli etken, bu başarının sürdürülebilir hale getirilmesi. Umuyorum ki, hep birlikte bu başarıları sürdürülebilir hale getirerek ülkemiz adına daha fazla katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Çünkü artık Türk mobilyasının kalitesinin, tasarımının ve dağıtım ağının dünyadaki tanınırlığı arttı. Özellikle pandemi dönemindeki performansımızla tedarik zincirinde öne çıkarak önemli bir avantaj elde ettik. Ortadoğu'da yükselişimizi sürdürdüğümüz gibi ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda da güçlendik. Türkiye ahşap ürünlerinde kıtalararası bir köprüye dönüştü."

81 ile ücretsiz nakliye imkanı

Bu gelişmeler ışığında kendilerini iyi konumlandırdıklarını söyleyen Yağcızeybek, "Üretimlerimiz teknoloji merkezli olduğu için makine ve ekipman yatırımlarımız her zaman artıyor. Üretim kapasitemiz yükseldikçe de daha fazla kişiye istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Farklı pazarlarda ihracatımızı artırma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yatırım planlamamız sadece ihracata dayalı değil. Ülke içindeki nakliye ağımızı da genişletiyoruz. Örneğin Türkiye'nin 81 iline ücretsiz nakliye imkanı sunuyoruz. Teknolojik ve dijital gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda ürünlerimizin duvarda ya da zeminde nasıl duracağını gösteren bir uygulama geliştirdik ve müşterilerimiz mağazalarımızı ziyaret etmeden diledikleri ürünü görebiliyor ve zamandan tasarruf edebiliyor. Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'ya satışlar yapıyoruz. Ülkemizin üstlendiği kıtalararası köprü konumunu biz de ileri taşıma hedefiyle ilerliyoruz ve her geçen gün dağıtım ve satış ağımızı genişleterek tüm dünyaya ürünlerimizin satışını yapmak için stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.