Türkiye'deki sol çevrelerin oyunu tescillendi! Twitter'dan çarpıcı rapor

'Cumhurbaşkanı'na hakaretten niye çok dava var?' sorusunu soran Türkiye'deki sol çevrelerin nasıl bir oyun içinde oldukları tescillendi. Adba Analytics'in The Brand Age dergisi için hazırladığı sosyal medya raporunda, Türkiye'de atılan negatif tweetlerin pozitif tweetlerin neredeyse iki katı olduğu bildirildi.

Raporda, 1 Ocak 2020 - 23 Aralık 2020 tarihleri arasında dünyada ve Türkiye’de kaç milyar tweet atıldığından en çok nelerin konuşulduğuna birçok kategorinin yıllık analizine yer verildi.

Bu rapora göre, dünya genelinde 2 milyar tekil kullanıcının toplam 117 milyar paylaşım yaptığı, Türkiye’de bu rakamın 2.1 milyar olduğu, Türklerin günde attığı tweet sayısının 40 milyon olduğu bildirildi.

Raporda, dünya ortalamasında atılan pozitif tweetlerin negatiflere oranla daha fazla olmasına karşın Türklerin attığı negatif tweetlerin, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı olduğu görüldü.