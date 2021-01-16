  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'deki sol çevrelerin oyunu tescillendi! Twitter'dan çarpıcı rapor
Gündem

Türkiye'deki sol çevrelerin oyunu tescillendi! Twitter'dan çarpıcı rapor

Adba Analytics'in The Brand Age dergisi için hazırladığı raporda, Türkiye'de atılan negatif tweetlerin pozitif tweetlerin neredeyse iki katı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:25:00 -
Türkiye'deki sol çevrelerin oyunu tescillendi! Twitter'dan çarpıcı rapor

'Cumhurbaşkanı'na hakaretten niye çok dava var?' sorusunu soran Türkiye'deki sol çevrelerin nasıl bir oyun içinde oldukları tescillendi. Adba Analytics'in The Brand Age dergisi için hazırladığı sosyal medya raporunda, Türkiye'de atılan negatif tweetlerin pozitif tweetlerin neredeyse iki katı olduğu bildirildi.

Raporda, 1 Ocak 2020 - 23 Aralık 2020 tarihleri arasında dünyada ve Türkiye’de kaç milyar tweet atıldığından en çok nelerin konuşulduğuna birçok kategorinin yıllık analizine yer verildi.

Bu rapora göre, dünya genelinde 2 milyar tekil kullanıcının toplam 117 milyar paylaşım yaptığı, Türkiye’de bu rakamın 2.1 milyar olduğu, Türklerin günde attığı tweet sayısının 40 milyon olduğu bildirildi.

Raporda, dünya ortalamasında atılan pozitif tweetlerin negatiflere oranla daha fazla olmasına karşın Türklerin attığı negatif tweetlerin, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı olduğu görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Mansur Yavaş’tan U dönüşü Yaptıkları skandal ‘yanlışlıkla olmuş’
Gündem

Mansur Yavaş’tan U dönüşü Yaptıkları skandal ‘yanlışlıkla olmuş’

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde imamlara ödenen maaşların düşürülmesi tepkilere neden olmuştu. ..
Türkiye'nin gözbebeğine casusluk operasyonu! O isim tutuklandı
Gündem

Türkiye'nin gözbebeğine casusluk operasyonu! O isim tutuklandı

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırdığı tespit edilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay