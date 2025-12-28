  • İSTANBUL
Türkiye’deki HIV tablosu alarm veriyor! Dünyada vakalar gerilerken bizde korkutan yükseliş başladı

Türkiye'deki HIV tablosu alarm veriyor! Dünyada vakalar gerilerken bizde korkutan yükseliş başladı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Nilüfer’de Sağlık" buluşmaları, Türkiye'nin HIV/AIDS ile mücadelesindeki acı gerçeği bir kez daha gündeme taşıdı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerin katıldığı seminerde, dünya genelinde vaka sayıları azalma eğilimi gösterirken, Türkiye’de HIV pozitif kişi sayısının hızla artışa geçtiği ve bu durumun toplum sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı.

Uzmanlar, erken tanının ve toplumdaki “damgalanma” korkusunun aşılmasının önemine dikkat çekti.

60 BİN RESMİ KAYIT VAR AMA GERÇEK RAKAM İKİ KATI OLABİLİR!

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın, Türkiye’deki mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

Artış Eğilimi: Dünyanın pek çok yerinde yeni enfeksiyon sayıları düşerken, Türkiye’de rakamlar maalesef yukarı yönlü bir grafik çiziyor.

Gizli Vakalar: Resmi kayıtlara göre yaklaşık 60 bin kişi tanı almış durumda ancak durumundan habersiz olanlarla birlikte bu sayının 120 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

HIV ile Yaşayan Bireyler: Günümüzdeki etkili tedaviler sayesinde HIV ile yaşayan kişilerin yaşam süresi ve kalitesi, HIV taşımayan bireylerle aynı seviyeye gelmiş durumda.

 

“BELİRLENEMEYEN EŞİTTİR BULAŞTIRMAYAN”

Doç. Dr. Uğur Önal ise bulaş yolları ve doğru bilinen yanlışlar hakkında hayati bilgiler paylaştı:

En Sık Bulaş Yolu: Hastalığın en yaygın bulaşma nedeni korunmasız cinsel temastır.

Sosyal Temasla Bulaşmaz: HIV; tokalaşmak, sarılmak, aynı ortamda bulunmak veya ortak eşya kullanımıyla kesinlikle bulaşmaz.

Tedavi Güçtür: İlaçlarını düzenli kullanan ve kanındaki virüs miktarı “belirlenemeyen” seviyeye inen bireyler, artık bulaştırıcı kabul edilmez. Bu sayede bireyler normal hayatlarına devam edebilir ve çocuk sahibi olabilirler.

 

ÜCRETSİZ VE ANONİM TEST İMKANI

Seminerde, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’nin önemi vurgulandı. Bu merkezlerin isimsiz ve ücretsiz test imkanı sunması, ayrımcılık korkusu yaşayan bireylerin tanı alması açısından kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden test yaptırılmasının hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı için en güçlü silah olduğunu hatırlattı.

