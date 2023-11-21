Türkiye'de zararlı yeni bir böcek türü keşfedildi!

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ile Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün, 2018 yılından beri birlikte yürüttükleri araştırma projesinde, ülkemiz için Plumilus grandicollis adlı yeni bir böcek türü tespit etti.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Akçay yaptığı açıklamada, “Sakarya Hendek Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Süleymaniye Subasar (Longoz) Ormanlarında gerçekleştirdiğimiz ‘Sakarya-Süleymaniye Subasar Dişbudak (Fraxinus) Ormanlarına Arız Olan Böcek Türlerinin Belirlenmesi’ adlı projede hem ülkemiz için yeni bir böcek, hem de dünyada ilk defa dişbudak ağaçlarında zarar yapan yeni bir böcek türü tespit ettik.

Bahse konu olan böcek türü daha önce; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Almaya, Iran, Israil, Romanya, Rusya ve Türkmenistan’da tespit edilmiş; ancak ülkemizde şimdiye kadar tam lokalite ile tespit edilmemişti. Bu türü, proje çalışmasında Sakarya ili Hendek ilçesi, Paşa köyü, Süleymaniye Subasar Ormanlarında tespit ettik.

Orman ağaçları genellikle dişbudak ağaçlarından oluşmakta ve 200-250 yıllık tarihi ağaçların yer aldığı bölgedir. Ayrıca böceğin daha önce depolanmış kayın ve incir ağaçlarında zarar yaptığına dair bilgiler mevcuttur. Biz ise dünya literatürüne ilk defa dişbudak ağacında da zarar yaptığını kazandırmış olduk” ifadelerine yer verdi.

Proje çalışması yakın zamanda Orman Genel Müdürlüğü’nün dergisi olan Ormancılık Araştırma Dergisinde makale olarak yayınlandı. Bu proje çalışmasında Düzce Üniversitesi’nden; Dr. Öğretim Üyesi Beşir Yüksel, Doç. Dr. Mesut Yalçın ve Doç. Dr. Çağlar Akçay araştırmacı olarak yer alıyorlar.

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Kaynak: İHA