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Türkiye'de takım bulamayan Semih Şentürk'ün yeni adresi belli oldu

'Nöbetçi golcü' olarak tanınan Semih Şentürk, KKTC ekiplerinde Doğan Türk Birliği ile görüşmelere başladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:40
Türkiye'de takım bulamayan Semih Şentürk'ün yeni adresi belli oldu

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Süper Lig'de mücadele eden Doğan Türk Birliği (DTB) ile transfer görüşmelerine başladı. Edinilen bilgilere göre transfer dönemi sona ermeden Şentürk bir takım ile anlaşma sağlamak istiyor.

Daha önce Ceyhun Eriş'in de forma giydiği Girne ekibi Doğan Türk Birliği yönetimi de Şentürk ile iletişime geçti. 

BAŞKAN PİSKOBULU: HEYECANLA BEKLİYORUZ

Açıklama yapan DTB Başkanı Bayar Piskobulu, "Semih'in transferinde sona yaklaştık" dedi. Semih'in takıma büyük güç katacağını kaydeden Piskobulu, "Semih gibi bir yıldızın takımımızda oynaması hem ülke futbolu hem de bizler için büyük mutluluk olur" şeklinde konuştu.

Öte yandan Semih'in maddi konularda bazı pürüzlerin olduğu, bunun aşılması durumunda Şentürk'ün Ada'ya geleceği öğrenildi. Semih'in KKTC'deki yaşam koşulları hakkında da yakın arkadaşlarından bilgi aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:40
  1. Fenerbahçe
  2. Kıbrıs
  3. Semih Şentürk
  4. Bayar Piskobulu
  5. Doğan Türk Birliği

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