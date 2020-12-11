  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi yaşandı
Aktüel

Türkiye'de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi yaşandı

Türkiye'de uzun yıllar sonbahar ortalama sıcaklığı 14,8 derece ölçülürken, bu yıl 2,5 derece artarak 17,3 dereceye yükseldi - İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: - "Ülkemiz bu sonbahar mevsiminde daha çok yüksek basınç alanları etkisinde kaldı. Bu durum da havaların daha sıcak geçmesine, yağışların azalmasına ve Türkiye'de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsiminin yaşanmasına neden oldu. Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların daha da artacağı tahmin ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:04:59 -
Türkiye'de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi yaşandı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle "son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi" yaşandı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar sonbahar (eylül, ekim, kasım) mevsimi ortalama sıcaklığı 14,8 derece olarak ölçüldü. Bu yılın sonbaharında ise ortalama sıcaklık 2,5 derece artarak 17,3 dereceye yükseldi.

Bu yılın sonbaharı, Türkiye'de 1971'den sonra "en sıcak sonbahar mevsimi" olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 sonbahar mevsimi şöyle sıralandı:

Sıra Yıl
1.2020
2.2012
3.2015
4.2010
5.2019
6.2018
7.1994
8.1998
9.2017
10.2008

- "Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karada, havada ve su yüzeylerinde binlerce noktada sıcaklık ölçümü yapıldığını belirterek, "Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar 2016, 2019, 2015, 2017, 2018, 2014'te yaşanırken, 2020'nin de en sıcak 3 yıl içinde olacağı tahmin ediliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, aşırı sıcak, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar, seller, buzullardaki erime ve yükselen su seviyesinin geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde daha çok sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik sorunu ve ekonomik istikrarsızlık oluşturabildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yer altında milyonlarca yıldır var olan enerji kaynaklarının gelişen teknolojilerle çıkarılması, daha fazla kazanma hırsı ve tüketim çılgınlığı sonucu atmosferimizi, yani soluduğumuz havayı kirletiyoruz. Hava kirlenince doğrudan sağlık sorunları oluşturmasının yanı sıra küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuzluklara yol açarak dolaylı olarak bizleri etkiliyor. İnsanların olumsuz etkileri ve iklimin kendi yapısında yıllar içindeki salınımlar üst üste geldiğinde meteorolojik afetler daha da etkili olabiliyor. Kuzey kutbunun normalin çok üzerinde sıcak olması, deniz buzu boyutundaki azalmalar, ülkemizde daha çok sıcak hava alanlarının hakim sürmesine yol açıyor. Ülkemiz bu sonbahar mevsiminde daha çok yüksek basınç alanları etkisinde kaldı. Bu durum da havaların daha sıcak geçmesine ve yağışların azalmasına ve Türkiye'de sıcaklıkları son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsiminin yaşanmasına neden oldu. Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların daha da artacağı tahmin ediliyor."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu
Dünya

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer bombardıman uçaklarını uçurdu

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağı, geçtiğimiz günlerde yapılan uçuşun ardından ikinci kez Orta Doğu üzerind..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay