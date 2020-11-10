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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 146 bin 198 test yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:42:53 -
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 87 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420'ye ulaştı. Hasta sayısı 399 bin 360, vefat sayısı 11 bin 59, ağır hasta sayısı 3 bin 1, aktif hasta sayısı 45 bin 800 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın."

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