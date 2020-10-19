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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1447 oldu, 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'ye yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliğiyle sağlayabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:56:25 -
Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

- "Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün tespit edilen 1958 yeni hasta olduğunu belirtti.

Koca, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliğiyle sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." değerlendirmesini yaptı.

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