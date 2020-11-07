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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:06:35 -
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
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