  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:02:35 -
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!
Siyaset

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!

Gazeteci Yavuz Donat, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Donat, darbec..
İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar
Dünya

İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

İran'ın kasıtlı olarak Türkiye'ye yönelik kara propagandası sürüyor. İran devlet televizyonu, Türkiye'nin Karabağ'a binlerce paralı asker gö..
Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'
Gündem

Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini savundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay