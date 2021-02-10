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Yaşam Türkiye’de sıcaklık rekoru kıran yerler
Yaşam

Türkiye’de sıcaklık rekoru kıran yerler

Ocak ayında Türkiye’nin bazı yerlerinde sıcaklık rekoru kırıldı. Türkiye’nin 72 merkezinde geçen senelerin Ocak aylarına nazaran sıcaklık oranında artışlar yaşandı. Peki nerelerde sıcaklık rekoru yaşandı? İşte Türkiye’de sıcaklık rekoru kıran yerler…

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:29:00 -
Türkiye’de sıcaklık rekoru kıran yerler

Ülkemizde geçtiğimiz Ocak ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek toplam 72 merkezde sıcaklık rekoru yaşandı. Bu bölgelerde diğer Ocak aylarına nazaran daha fazla sıcaklık artışı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere bakıldığı zaman, Türkiye'de uzun yıllar boyunca Ocak ayı sıcaklığı ortalama olarak 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise ocak ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde olmasından dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye kadar artış gösterdi.

Geçtiğimiz Ocak ayı Türkiye'nin 72 merkezinde hava sıcaklığı uzun yıllardır ortalamalarının üzerinde olarak ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.

Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre Türkiye’de sıcaklık rekoru kıran yerlerin başında Cide 28,8 derece ile bulunuyor. Cide’yi ise Sivas 18,6 derece ile takip ediyor. Sıcaklık rekoru kıran yerler listesi şöyle:

Türkiye’de sıcaklık rekoru kıran yerler

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