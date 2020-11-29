"Türkiye'de operanın kurucusu: Aydın Gün"

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - İstanbul Devlet Opera ve Balesi kurucusu, opera sanatçısı ve rejisör Aydın Gün, ölümünün 13. yılında yad ediliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) kurucuları arasında yer alan, 20 yıl Uluslararası İstanbul Festivali'nin sanat yönetmenliğini üstlenen ve 1988'de "devlet sanatçısı" unvanı alan tenor Aydın Gün, 1917'de Adana'da dünyaya geldi.

Usta sanatçı, 1937'de girdiği Ankara Devlet Konservatuvarının ilk mezunları arasında yer aldı.

Konservatuvar eğitiminin ardından Devlet Tiyatrolarında Carl Ebert'in asistanı olarak görev yapan Gün, 1942'de, Puccini'nin kaleme aldığı, Ebert'in yönettiği, Türkiye'de sahnelenen ilk opera eseri, "Madame Butterfly"da "Teğmen Pinkerton" rolünü oynadı.

Daha sonra birçok operada baş tenor olarak rol alan sanatçı, 1951'de "Rigoletto" operası rejisiyle kazandığı büyük başarıdan dolayı devlet tarafından Viyana'ya gönderildi.

Aydın Gün, yurda döndükten sonra Ankara Devlet Operası başyönetmenliğine atandı ve 1950'li yılların sonlarından itibaren opera klasiklerinin aralarında bulunduğu, 40'tan fazla eserin rejisini gerçekleştirdi.

Operayı Ankara dışına taşımak ve İstanbul'da ikinci bir opera oluşturmak isteyen sanatçı, 1959'da bugünkü İstanbul Devlet Opera ve Balesi olan İstanbul Şehir Operası'nı kurdu.

- Ankara ve İstanbul devlet konservatuvarlarında 25 yıl görev aldı

Aydın Gün, Giuseppe Verdi'nin "Macbeth" ve "Aida" operalarının Türkiye prömiyerlerini İstanbul Şehir Operası'yla gerçekleştirdi. Aynı dönemde Türk halk müziği türkülerinin çok sesli olarak icrasını gerçekleştirerek, 23 halk türküsünden oluşan bir plak çıkardı.

İstanbul Kültür Sarayı'nın (Atatürk Kültür Merkezi) 1969'da tamamlanması üzerine Gün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başyönetmenliği'ne atandı. Açılışından kısa bir süre sonra AKM binasının yanması üzerine, sanatçı, 38 gün içinde Maksim Sahnesi'ni açtı ve birçok eseri burada sahneledi.

Ankara ve İstanbul devlet konservatuvarlarında 25 yıl, sahne, diksiyon, şan dersleri veren Aydın Gün, yakın dostu Leyla Gencer’in adını taşıyan Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'nın da fikir babası ve kurucuları arasında yer aldı.

İtalya Cumhurbaşkanlığının "Commendatore" nişanı, Avrupa Konseyi Kültür Ödülü (1974) ve Çekoslovakya'nın "Smetana Ödülü"nü (1975) alan Gün, 1988'de ise "devlet sanatçısı" unvanıyla onurlandırıldı.

Sanatçı, İKSV'de yürüttüğü çeşitli görevlerinin ardından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi, 1990'lı yıllarda ise Yapı Kredi Bankası'nın kültür sanat danışmanı olarak çalıştı.

- 90 yaşındayken Berlin'de hayatını kaybetti

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından yayınlanan "Büyük Besteler Büyük Ustalar" albümü başta olmak üzere çeşitli müzik projelerinde müzisyen ve bestekar Bekir Sıdkı Sezgin'le birlikte çalışan Aydın Gün, yayınevi tarafından gerçekleştirilen uluslararası resim sergilerinin projelendirilmesi sürecine de katkılar sundu.

Usta sanatçı, 1990'lı yılların sonunda, eşi Azra Gün ve oğlu, ressam Mehmet Gün'le Berlin'e yerleşti. Sahne sanatları ve resim başta olmak üzere kültürel ve sanatsal alandaki çalışmalarını Berlin'de sürdüren Gün, 30 Kasım 2007'de, 90 yaşındayken yaşamını yitirdi. Aydın Gün'ün cenazesi Teşvikiye Camisi’nde kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın Gün anısına İKSV tarafından 2012'den bu yana her yıl çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarında, genç müzisyenlere "Aydın Gün Teşvik Ödülü" veriliyor.