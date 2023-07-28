Türkiye’de kurulmak üzere Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemesi için tescil alındı

Kurt yaptığı basın açıklamasında:

KASSAK Komisyonu'nun kurulum aşamasında bazı devlet büyüklerinin bu yönde bir ricası olması üzerine, gerekli prosedürleri yerine getirerek yaptıkları başvuru neticesinde, Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemesi'nin 2022/163207 nosu ile tescilini aldıklarını dile getirdi.

Sözlerini: "Türkiye’de ilk kez böyle bir girişimin KASSAK Komisyonu tarafından atılmış olması çok önemli, tarihi bir adımdır. " şeklinde sürdüren

Kurt, öncelikle azimle gecesini gündüzüne katarak gün ışıyana kadar gönüllülük esası ile, ilgili prosedürler ve düzenlemeler için kendisine destek olan tüm KASSAK Komisyonu üyelerine minnetini dile getirdi.

"USSAM Mahkemelerinin savaş suçuna maruz kalmış tüm milletlere adaletle hizmet edeceğine olan inancımız tamdır." diyen Kurt,

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tüm insanlığa modern imkanlarla ve üstün adalet anlayışıyla hizmet edebilecek bir kuruma dünyanın bu yüzyılda çok ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"Doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeryüzünde işlenen savaş suçlarına karşı tüm savaş mağdurlarının başvurularını inceleyerek haklarını belirlemek, USSAM Mahkemelerinin asli görevi olacaktır. " diyen Kurt, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"USSAM Mahkemeleri'nin bünyesinde birçok ülkeden hukuk temsilcilerinin bulundurulması, USSAM Mahkemeleri'nin üstün bir adalet sistemini benimsediğinin açık göstergesidir. "

Kurt ayrıca: "Bizi bağrına basarak 'Reis-ül Rüesa' unvanı veren aziz Türk Milleti'ne ve bizlere emek veren devlet büyüklerimize de ayrıca teşekkür ederek şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.