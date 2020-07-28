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Gündem

Türkiye'de 'Kürt sorunu' mu var? Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı'dan önemli açıklamalar

Kürt Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yazar Cemal Toptancı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:14:00 - 2020-07-28 20:52:01
Türkiye'de 'Kürt sorunu' mu var? Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı'dan önemli açıklamalar

Kürt Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yazar Cemal Toptancı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toptancı, "Bir Kürt olarak Kılıçdaroğlu'nu 'Kürt sorunu' ifadesinden dolayı kınıyorum. Eyy Kılıçdaroğlu sen önce Kürtlerden özür dile" dedi.

Toptancı, "Kürt sorunu yoktur, PKK terörünün kendisi sorundur" ifadelerini kullandı.

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