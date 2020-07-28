Türkiye'de 'Kürt sorunu' mu var? Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı'dan önemli açıklamalar
Kürt Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yazar Cemal Toptancı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kürt Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yazar Cemal Toptancı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Toptancı, "Bir Kürt olarak Kılıçdaroğlu'nu 'Kürt sorunu' ifadesinden dolayı kınıyorum. Eyy Kılıçdaroğlu sen önce Kürtlerden özür dile" dedi.
Toptancı, "Kürt sorunu yoktur, PKK terörünün kendisi sorundur" ifadelerini kullandı.