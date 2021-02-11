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Yaşam Türkiye’de kaç tane mutasyonlu virüs var?
Yaşam

Türkiye’de kaç tane mutasyonlu virüs var?

İngiltere'de ortaya çıkmasının ardından mutasyonlu virüsün Türkiye'de de görüldüğünü Bakan Koca açıklamıştı. Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca dünyada kökeni belli olmayan varyant tespit edildiğini söyledi. Peki, Türkiye’de kaç tane mutasyonlu virüs var?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:32:00 -
Türkiye’de kaç tane mutasyonlu virüs var?

Aralık ayında İngiltere'de görülen ve Covid-19 salgını için tehlikeli olabileceği söylenen mutasyonlu virüsün kökeni belli olmayan varyantları tespit edildi. Peki, bu çeşitler hangi ülkelerde görüldü?

Türkiye’de kaç tane mutasyonlu virüs var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan vakaların ardından Türkiye’de ne kadar mutasyonlu virüs olduğunu duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Klinik seyir bakımından farklılık göstermediğini düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir.

*Bunlardan 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 adet de kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. İngiltere’de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını arttırdığına yönelik önemli bilgiler var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor.

*Mutasyonların özellikle Avrupa ülkelerinde salgının seyrine etkisinin fazla olduğunu biliyoruz. Ülkemizde mutasyonların bölgesel bir farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor. Var olan vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

*Bütün illerimizde benzer şekilde özellikle son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Özelde mutasyonun bulunduğu bölgede yoğun bir artış gözlemimiz şu anda yok. Bunu da çok yakından takip ediyoruz.

*Mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu. Daha önce bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa sürede bu bulaştırıcılığın olduğunu biliyoruz.

33 İlde görüldü

*Güney Afrika ve Brezilya için farklı yaklaşımlar söz konusu. Bununla ilgili daha net bir şey söyleyemiyoruz. Bizim özellikle tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum.

*Her geçen gün mutasyon görülen il sayısının arttığını biliyoruz. Zannedersem 32 hatta 33 ile çıkmış oldu.

Mutasyonlu virüs ne kadar tehlikeli?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mutasyonla ilgili çok fazla sayıda haber ve bilgi çıkmış durumda. Dünyadan da sürekli bilgi geliyor. İngiltere'de başlayan mutasyonların duyurulmasıyla birlikte hepimiz alert olduk. Burada en büyük merakımız 'mutasyonun hastalık şiddeti üzerine etkisi ne olacak?' Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de. Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi arttırdığımızda virüs başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında. Bu mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım'' ifadelerini kullandı.

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