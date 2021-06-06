Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 2 doz aşı olan kaç kişi?
Kaç kişi aşı oldu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Peki, Türkiye’de kaç kişiye aşı yapıldı? Kaç doz aşı uygulandı?
Koronavirüs salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Bu sebeple vatandaşlar sık sık Türkiye’de kaç doz aşı yapıldığını araştırıyor. Peki, kaç doz aşı yapıldı?
Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 2 doz aşı olan kaç kişi?
Türkiye’de 14 Ocak 2021’de aşı uygulaması sağlık çalışanlarıyla başladı. Son olarak 50 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. 6 Haziran 2021 saat 20.30 itibariyle Türkiye’de toplam 30.704.698 aşı yapıldı. Tek 17.600.730, çift doz ise 13.103.968 kişiye uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar aşı sırasının 20 yaş üstüne kadar gelmesini planladıklarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde aşı sevkiyatlarıyla 45 yaş üstüne sıranın gelmesi bekleniyor.