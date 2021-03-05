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Aktüel Türkiye'de evlenme yaşı belli oldu
Aktüel

Türkiye'de evlenme yaşı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, resmi olarak ilk evliliğini 2020 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25.1 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 27.9 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:59:00 -
Türkiye'de evlenme yaşı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ülke genelinde yaptığı evlenme yaşı araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 27.6 yaş, erkeklerde 31.3 yaş ile Tunceli oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 22.2 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26.0 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Resmi olarak ilk evliliğini 2020 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25.1 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 27.9 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında kadınların yüzde 40,4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise yüzde 15.1 olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 42,9, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1,6 oldu.

Boşanma hızının en yüksek olduğu il Antalya

Boşanma istatistiklerine göre, 2020 yılında kaba boşanma hızı binde 1.62 oldu.

İllere göre incelendiğinde, kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2.47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2.45 ile İzmir, binde 2.40 ile Muğla izledi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.25 ile Muş ve binde 0.29 ile Şırnak izledi.

 

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