  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Mert Başaran duyurdu: 4 bin liranızı 2 milyon lira yapmanın formülünü açıklıyorum

Yahudi gazeteciden küstah çıkış! 'Gazze'de 100 bin kişi öldürülmeliydi'

Güvenlik açığı mı, güven sorunu mu? Kripto paralarda endişeler aşılmadı

Ne altın ne dolar! Ünlü ekonomist 'Bunu yapan geleceğini kurtarır' dedi ve açıkladı: Son 10 gün

Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu

Erdoğan'dan uyarı: Bu gerçekle bir an önce yüzleşmeliyiz

'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!

'Fiyat artıyor, tanesi 5 lira keyfim yerinde' demişti! Yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'tan şok karar

İşte bu yılın en çok kazandıran sektörü! Piyasalara bunlar damga vuracak
Gündem Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak
Gündem

Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:51:00 -
Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak

Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye’de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop’ta yaşanacak.

Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye’de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop’ta yaşanacak.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak. Kuzey Yarımküre’de kalan Türkiye’de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.
21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de günler uzarken, Güney Yarım Küre’de ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23