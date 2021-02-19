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Yaşam Türkiye’de en iyi kamp alanları hangileridir?
Yaşam

Türkiye’de en iyi kamp alanları hangileridir?

Ailenizle veya arkadaş gruplarınız ile beraber kamp yapmayı seviyor ama kamp yapacak alanları bilmiyor musunuz? Biz sizler için kamp yapabileceğiniz en iyi alanları hazırladık. İşte en iyi kamp alanları…

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:35:00 -
Türkiye’de en iyi kamp alanları hangileridir?

Sevdiklerinizle beraber kamp yapmak çok eğlenceli bir sosyal aktivitedir. Fakat kamp yaparken yer seçmekte zorlanabiliriz. Peki en iyi kamp alanları hangileridir? Türkiye’de nerelerde kamp yapılabilir?

Yedigöller Milli Parkı  / Bolu

Cunda Ada Camping / Balıkesir

Hızır Kamp / Balıkesir

Kaç Camping / Antalya

Clımbers Garden / Antalya

Mocamp Olympos / Antalya

Bozcaada Ada Camping / Çanakkale

Kabatepe Orman Kampı / Çanakkale

Akyaka Orman Kampı / Muğla

Karagöl Milli Parkı / Artvin

İğneada Longoz Ormanları / Kırklareli

Salda Gölü / Burdur

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