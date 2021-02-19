Türkiye’de en iyi kamp alanları hangileridir?
Ailenizle veya arkadaş gruplarınız ile beraber kamp yapmayı seviyor ama kamp yapacak alanları bilmiyor musunuz? Biz sizler için kamp yapabileceğiniz en iyi alanları hazırladık. İşte en iyi kamp alanları…
Sevdiklerinizle beraber kamp yapmak çok eğlenceli bir sosyal aktivitedir. Fakat kamp yaparken yer seçmekte zorlanabiliriz. Peki en iyi kamp alanları hangileridir? Türkiye’de nerelerde kamp yapılabilir?
Yedigöller Milli Parkı / Bolu
Cunda Ada Camping / Balıkesir
Hızır Kamp / Balıkesir
Kaç Camping / Antalya
Clımbers Garden / Antalya
Mocamp Olympos / Antalya
Bozcaada Ada Camping / Çanakkale
Kabatepe Orman Kampı / Çanakkale
Akyaka Orman Kampı / Muğla
Karagöl Milli Parkı / Artvin
İğneada Longoz Ormanları / Kırklareli
Salda Gölü / Burdur