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Kültür - Sanat Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii
Kültür - Sanat

Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii

Yeniakit Publisher
2023-09-19 11:30:00 - 2023-09-19 11:33:47
Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii

Visited seyahat uygulamasının kullanıcı verilerini derleyerek çıkardığı araştırmada, en çok ziyaret edilen camiler belli oldu.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii, Arriving In High Heels Corporation tarafından yayınlandı. Visited seyahat uygulamasının kullanıcı verilerinden derlenen araştırmanın; 1,8 milyondan fazla uluslararası gezgine ve gezginlerin kendi bildirimlerine dayandığı belirtildi. Buna göre; Türkiye'de en çok ziyaret edilen camii Ayasofya Camii oldu.

Verilere göre; ziyaretçiler, en çok ziyaret edilen 20 antik yer arasında bulunan İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı, Efes ve Kapadokya gibi antik yerleri görmek için geliyor. İstanbul aynı zamanda yolcu gemileriyle seyahat eden ziyaretçiler arasında da popüler konumda yer alıyor. Alışveriş, plajlar ve kaplıcalar da gezginlerin Türkiye'yi seçmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

Dünyada en çok ziyaret edilen 10 camiiden 5'i Türkiye'de yer alıyor. Verilere göre; Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii ise şöyle listelendi:

Ayasofya Camii

Sultanahmet Camii
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süleymaniye Camii

Eyüp Sultan Camii

Yeni Cami

Ortaköy Camii

Fatih Camii

Selimiye Camii

Kocatepe Camii

Bursa Ulu Camii

Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor
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Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

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