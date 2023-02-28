Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler asrın felaketinde tek yürek oldu! Türkiye bizim de vatanımız

Üniversite eğitimleri için Türkiye’de bulunan çok sayıda uluslararası öğrenci deprem felaketiyle yaşanan acıya ortak oldular. Ameen Amer Neamah ve Fadıla Muhammed Ali A Alsonusi de bu öğrencilerden. İkisi de Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi. Deprem olduğu andan itibaren toplamda 20 kişiden oluşan ISR Team ile depremzedelere yardımcı olabilmek, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ettiler.

Aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Temsilcisi de olan Ameen Amer Neamah, 2014’den beri Türkiye yaşıyor. Bu sene mimar olarak mezun olacak olan Ameen’in, ağabeyi de Türkiye’de Mekatronik mühendisliği eğitimi almış ve mezun olmuş ve yine Türkiye’de kendi işini yapıyor. “Bu sebeple Türkiye’yle bağlarımız çok kuvvetli, burada çok mutluyuz. Türkiye bizim de vatanımız. Kendimizi borçlu hissediyoruz” diyen Ameen, deprem haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını, yardımcı olabilmek için tüm üniversite ile birlikte seferber olduklarını dile getirdi.

“Acıda da sevinçte de birlik olmak önemli”

Ameen, üniversitelerinde Irak, Fas, Cezayir, Pakistan, Cezayir, Suriye ve Nijerya gibi pek çok farklı ülkeden öğrenciler birlikte eğitim gördüklerine dikkat çekti. Ammen, “Gerek savaş gerek doğal afet çok sayıda felaket yaşamış coğrafyalarda büyümüş çocuklarız. Acıda da sevinçte de birlikte olmayı öğrendik. Hep birlikte bu felaketi yaşamış kardeşlerimize destek olmaya çalıştık” diyerek duygularını dile getirdi.

Fadıla Muhammed Ali A Alsonusi ise Libyalı. 5 kardeşi ve ailesiyle 11 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Fadıla, mimarlık son sınıfta okuyor ve şimdiden aile firmasında çalışmaya başladı. “Burayı evim gibi hissediyorum. 11 yıldır ailemle buradayız. Artık memleketimiz gibi benimsedik. Ailemle birlikte hem sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif bir şekilde çalışıyoruz ve hem de bağış yapıyoruz. Aynı zaman da Uluslararası Öğrenci Temsilcimiz Ameen ve ekibinin üniversitedeki tüm uluslararası öğrencileri de organize ederek başlattığı yardım kampanyasına da dahil olduk. Hem Türkiye’de hem de Suriye’de depremden zarar görenlere destek olmak hepimizi duygulandırdı” diye konuştu.

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