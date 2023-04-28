Türkiye'de bir dönem günlerce o görüntü konuşulmuştu: Yeniden gündemde! İşte yılan bebeğin son hali, akıbeti

24 SAAT KREMLENMESİ GEREKİYOR

Doğduktan sonra büyük bir yaşam mücadelesi veren ve 2 ay boyunca ailesine teslim edilemeyen Gökdeniz bebek, ailesinin ve doktorların büyük özverisinden destek aldı. Fakat 24 saat boyunca kremlenmesi gerekiyor, enfeksiyon demek Gökdeniz bebek için aynı zamanda “Ölüm” anlamına geliyor.

ANNESİNİN ÇABASIYLA HAYATA TUTUNDU

Gökdeniz bebek, annesi Ela T.’nin sayesinde hayata tutunmayı başardı. Bebeğin son hali de vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Gökdeniz’in son halini annesi sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğin durumunun gayet iyi olduğu görüldü.

HALK ARASINDA “YILAN BEBEK” OLARAK GEÇEN İKTİYOZİS NE DEMEK?

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Halk arasında pul hastalığı olarak bilinen iktiyozis vulgaris, nadir görülen genetik geçişli bir deri hastalığıdır. İlk olarak 1771 yılında Edward Lambert isimli hastada tanımlanmıştır. İleri düzeyde cilt lezyonları saptanan bu hasta kirpi adam olarak tanımlanmış ve hastalık 3 kuşak ailesinde de görülmüştür.