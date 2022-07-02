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Ekonomi

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Uluslararası piyasalarda ham ayçiçek yağı fiyatlarında yüzde 30 düşüş yaşandı. Fakat bu fiyat düşüşü Türkiye'deki market raflarına yansımadı. Uzmanlar, ayçiçek yağının litresinin 30 liranın altına düşmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu konuda adım atılmazken uzmanlar, satıcıların halen vurgun peşinde olduğunu belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:53:00 -
Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Yağda indirim çağrısı. Şimdilik sadece dolardaki düşüşü rafa kısmen yansıtan ayçiçek yağı üreticileri dünyadaki % 30'luk düşüşü görmezden geliyor. Tüketici temsilcilerine göre rafta 35-50 TL olan 1 litrelik yağ 30 liranın altına çekilmeli.

Uluslararası piyasalarda ham ayçiçek yağı son iki haftada yüzde 30 düşüşle 1500 dolara kadar geriledi. Bu gelişmenin iç piyasaya indirim olarak yansıması bekleniyor. Ancak şimdilik sadece dolardaki düşüş yüzde 5-7 aralığında raflara yansıdı. Oysa sektör temsilcilerine göre şu an fiyatlar en az yüzde 30 aşağı çekilmeli. Rafta 180-200 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağının 120-140 lira bandına inmesi gerekiyor. Aynı şekilde halen rafta 35-50 lira bandında olan litrelik ayçiçek yağının fiyatının da 30 liranı altına inmesi gerekiyor. Piyasada halen 1 litrelik yağı 'organik' adı altında 93.84 liraya satan e-ticaret siteleri de bulunuyor. Bu arada 'yüksek fiyat' algısını kırmak isteyen bazı 4 litrelik teneke yağı 169.90 liradn satıyor.

Fiyatlar düşürülmeli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Marketler ürün olmadığı dönemde artırdıkları fiyatları global düşüşle birlikte indirmeli" dedi. Pandemi döneminde yeterince yağ olmasına rağmen yapılan spekülasyonlarla marketlerin önünde kuyruklar oluşturulduğunu anlatan Şahin önümüzdeki dönem için de şimdiden önlem alınmasını da istedi. Şahin "Yeniden bir kriz oluşmaması için hükümet spekülasyonların önüne geçecek tedbirler almalı. Spekülasyon yapanlara ciddi cezalar getirilmeli. Tüketiciler de uyanık olmalı. Kimse ürün stoklamaya çalışmazsa kuyruklara girip 3'er 5'er yağ almazsa spekülatörler hedefine ulaşamaz. Tüketici paniklememeli" dedi.

Tüketiciye iade etmeliler

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise ayçiçek yağı fiyatlarının son 1 yılda yüzde 300 arttığını hatırlatarak "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Odesa Limanı'ndan ayçiçek yağı dolu 17 gemimizin Türkiye'ye gelemeyeceği söylentisiyle piyasada 5 litrelik ayçiçek yağı bir anda 100-120 liradan 180-200 TL bandına çıkarıldı. Kıtlık ve arz eksikliği olmamasına rağmen yukarı çekilen rakamlar bir türlü aşağı indirilmedi. Şu anda üreticilerin fiyatı 120-140 bandına indirmeleri gerekiyor. Bir söylentiyle ayçiçeğini depoya çekip yüzde 80 zam yaparak satanlar bu haksız kazançlarını fiyat indirerek tüketiciye iade etmek durumunda.

Piyasadaki fiyatlar düşmeli

Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi: Son birkaç yıldır ayçiçek yağı fiyatları çok ciddi oranda yükseldi. Bunda pandemide gıda ürünlerine olan talep artışı, dövizdeki yükseliş ve dünyadaki en önemli ayçiçek yağı üreticileri arasında yer alan Rusya ve Ukrayna arasında bir savaşın olması etkili oldu. O dönem hem Rusya hem de Ukrayna yağ ihracatını ya tamamen durdurdu veya azalttı. Türkiye bu dönemde resmi makamların yaptığı özel anlaşmalarla bu iki ülkeden yağ temin etmeyi başardı. Şu anda piyasada ürün bulamamak gibi bir sorun yok. Fiyatlar dolardaki gerilemeyle birlikte raf fiyatları yüzde 5-11 aralığında geriledi. Ağustos ayında da yerli mahsul devreye girecek. Böylece şubata kadar bir problemimiz olmaz. Daha sonra ise fiyatlar bu iki ülkeden ithal ürün gelip gelmemesine bağlı olarak değişecek. Dünya ayçiçek yağı fiyatlarındaki düşüş bize tam yansımadı, çünkü biz aylar önce ithalat yapmıştık. Elbette yeni anlaşmalarla daha düşük fiyata sağlanırsa piyasadaki fiyatlar daha da düşer.

İndirim için niye bekliyorsunuz?

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir de şunları söyledi: "Acilen dünyada en ufak bir fiyat artışı olduğu zaman raflara kimler bunu yansıtıyorsa acilen indirimi yansıtmak zorundadırlar. Madem yükselirken fiyatları artırıyorlar. İndirim olduğunda neyi bekliyoruz? Var olan ayçiçek yağına yok dediler. Ardından fahiş fiyattan tüketicilere sattılar. Çıktığı zaman ertesi gün raflara yansıtılıyor da düştüğü zaman neden bekletiyoruz. Ne kadar vurgun vurabiliriz diye bekliyorlar. 150 liranın altına düşmek zorunda.

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Yorumlar

VATANSEVER

MARKET SAHİPLERİNİN DE, FIRINCILARIN DA, MEMLEKETİ TRABZON VE RİZELİ ÇOĞUNLUKTA AMA REİS'İ SATAN DA ARKASINDAN VURANDA ONLAR OLDU...ACİP DÜNYA HÂLİ!!!! BİR ÇOK İHALE DE ONLARA VERİLMESİ DE ACI BİR DURUM! "BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ" TAM UYDU!

Neco

Siz on gün öncede ayçiçek yağı fiyatları inecek diye haber yapmistiniz.bende inmezse bu haberi yapan gazeteci bir daha gazetecilik yapmayacagina söz versin demiştim.o gazeteciyi istifaya davet ediyorum.bizde devlet veya denetleme veya görevini yerine getirecek memur olmadığı için indirim falan olmaz demistimki dediğim çıktı.yandaslik yapacağınıza devlet görevlilerinin görevlerini yerine getirmediğini haber yapın sana.tarim kredi marjetlerde bile indirim olmadı.hatta zam oldu.surekli birilerini suçlayıp aglayacaginiza işini yapmayan devleti uyarinsana.
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