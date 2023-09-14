Türkiye'de 400 şirketleri var! Uzakdoğu ülkesiyle "yakın" temastayız

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın yeni adresi Güney Kore’nin Başkenti Seul oldu. ‘Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız’ temasıyla 13 Eylül’de gerçekleştirilen resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım süreçleri değerlendirilirken, olası yatırım fırsatları da masaya yatırıldı.

Kimler katıldı?

Seul’de gerçekleştirilen resepsiyona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Lee Jong Ho, T.C Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ’nın yanı sıra iki ülkeden de iş insanları ve bürokratlar katıldı.

Kacır, Türkiye’nin, Güney Kore için Avrupa’daki en önemli ekonomik ortaklarından olduğunun altını çizdi.

Yatırım teşvikleri ön planda

Kacır, “İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye, Koreli şirketlerin en rahat çalışabileceği ülkelerden biri. Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla sağladığımız yatırım teşvikleri ve ekonomik reformlarla Türkiye, Koreli yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Tüm Koreli firmaları sunduğumuz avantajları görmek, insanımızı daha yakından tanımak, yatırım fırsatlarını, kültürümüzü ve ülkemizin tüm doğal güzelliklerini deneyimlemek için Türkiye’ye davet ediyorum” dedi.

400'e yakın şirket var

Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki gelişmelerle birlikte küresel ekonomiyi şekillendiren Dünya Bilgi Forumu’nun paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, “Türkiye, 400'e yakın Koreli şirkete ev sahipliği yapıyor ve son yıllarda başta imalat, lojistik, enerji, elektronik ve altyapı sektörlerinde olmak üzere Kore'den önemli yatırımlar çektik bu yatırımların hacmi 3,3 milyar ABD dolarının üzerinde." yorumunu yaptı.

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