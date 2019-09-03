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Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.

Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.

03 Eylül 2019 Salı 00:10
Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.

Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 00:10
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