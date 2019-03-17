Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi Marmaris’te gerçekleştirilen organizasyon, final maçları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris'te sona erdi. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 51 ilden 490 sporcu katıldı. 13 sıklette Trabzon'dan katılan boksörler 6 sıklette şampiyon olarak dikkati çekti. Şampiyonada, 13 sıklette altın madalyayı şu sporcular kazandı: - 46 kilo Mehmethan Çınar (Trabzon) - 48 kilo Abdullah Karpuz (Trabzon) - 50 kilo Gökay Yılmaz (Trabzon) - 52 kilo Doğanay Öztürk (Trabzon) - 54 kilo İbrahim Otcu (Erzurum) - 57 kilo Mehmet Yıldırım Ballıoğlı (Ankara) - 60 kilo Bedirhan Kalkan (Trabzon) - 63 kilo Bilge Kağan Kanlı (Trabzon) - 66 kilo Orhan Mehmet (Bursa) - 70 kilo Fatih Baki Çiftçi (Sakarya) - 75 kilo Muhammet Fırat Deniz (İstanbul) - 80 kilo Muhammet Tayyar Türkoğlu (Kahramanmaraş) - +80 kilo Burak Çelik (Bursa) Dereceye giren sporculara madalyalarını, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz İlkay Arın verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.