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Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

- Marmaris'te başlayan şampiyonaya 51 ilden 490 sporcu katıldı- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:"Bu şampiyona boks sporunun çekirdeğini oluşturan bir organizasyon"

12 Mart 2019 Salı 19:46
Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası


MUĞLA (AA) - Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 51 ilden 490 sporcunun katılımıyla Marmaris'te başladı.

Marmaris Spor Salonu'nda geleceğin milli boksörlerinin altyapısını oluşturacak şampiyonada 489 müsabaka yapılacak.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Marmaris’te genç sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise yıldız boksörlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, şampiyonaya 51 ilden 490 sporcunun katıldığını kaydetti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nı Marmaris'te üç yıl aradan sonra tekrar düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin turizm cennetinde şampiyona yapmanın sporculara iyi geldiğini belirten Gözgeç, "Burası Türkiye'nin bir ucu, Kars’tan Erzurum’dan gelen var. Yoruluyorlar ama sonucunda değiyor zahmete. Marmaris’in bir özelliği de, sporu seviyor ve destek oluyor. Lojistik destek veriyorlar." diye konuştu.

Gözgeç, üç yıl önce Marmaris'te Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren yıldız boksörlerin bugün gençler kategorisinde milli formayı taşıdıklarını vurgulayarak, "O şampiyonada şampiyon olanlar bugün Rusya’da 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyorlar. Bu sporcular yarının gençleri ve büyükleri olacaklar. Bu şampiyona boks sporunun çekirdeğini oluşturan bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

15-16 yaş grubundaki erkek sporcuların mücadele ettiği şampiyona 17 Mart'ta final müsabakalarıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:46
  1. Marmaris
  2. Muğla
  3. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:
  4. Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

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