0553 313 94 23

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

- Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Çameli ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'ndaki pistte yapılacak

23 Temmuz 2019 Salı 14:05
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası


DENİZLİ (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Denizli'nin Çameli ilçesinde hafta sonu başlayacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyona, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta Çameli ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'ndaki pistte yapılacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yöne atlayış imkanı sağlayan pistte gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Pist alanının yeni düzenlemelerle uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini ifade eden Arslan, "Organizasyon kapsamında yurt içi ve dışından misafirlerimizi ağırlayacağız. Türk ve yabancı sporcularla gökyüzümüz şenlenirken, konuklarımıza Çameli'nin coğrafi ve doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, yaşam tarzımızı dünyaya gösterme şansını yakalayacağız." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:05
  1. paraşüt
  2. pilot
  3. spor
  4. şampiyona
  5. Uluslararası
  6. yamaç paraşütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay: Türkiye vatandaşlarını korumakta daima kararlı olmayı sürdürecek
    1. Fuat Oktay: Türkiye vatandaşlarını..
    2. "Teknolojide ihracatı yüzde 500..
    3. Kayseri’deki üretim üssü için..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. Konyaaltı Belediyesi Oda..
    6. İngiltere'nin yeni başkanı belli oldu
    7. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    8. Bakan Pekcan Yüksekova’da
    9. Ayancık festivale hazır
    10. ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
    11. Amasya’da soğan hasadı başladı
    12. Kenan Keskin: Batı Nil Virüsü griple..
    13. Öz İplik-İş Sendikası basınla buluştu
    14. İngiltere Başbakanı Theresa May’in..
    15. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, ERÜ..
    16. BM'den İdlib'deki saldırılara tepki
    17. “Yüzde 100” Erzurum Sergisi
    18. Manavgat’ta kaymakamlık konutu önünde..
    19. Düzensiz göçmenlerin "umuda..
    20. Almanya’dan gelen Robothespian..
    21. Japonya'dan Güney Kore ve Rusya'ya..
    22. (Özel) Bursa’da faciadan dönüldü
    23. Kibar: "Yatırımcılar baş tacımız"
    24. Ordu’da sebze-meyve yüklü tır alev..
    25. Cep telefonu gasbına gözaltı
    26. ‘Final’ operasyonu! Hafter güçleri,..
    27. Küçük çocuk düğünde bulduğu altın..
    28. Yaya geçidinde havadan tespit edilen..
    29. "Çocuklar için hastane okulları..
    30. Amed Sportif Faliyetler, Oğuz ile..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi