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Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası

Sakarya'da 12 ilden 174 sporcunun mücadele ettiği şampiyona final yarışlarının ardından sona erdi- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Asbaşkanı Hasan Mehmet Kuyumcu:"Şampiyonamızın sporcularımızın yurt dışında bizi temsil etmeleri noktasında başlangıç olmasını temenni ediyorum"

10 Şubat 2019 Pazar 16:45
Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 12 ilden 174 sporcu mücadele etti.

Erkek ve kadınlarda minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular, çeşitli dallarda hünerlerini sergiledi.

Federasyon Asbaşkanı Hasan Mehmet Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren şampiyonada taichinin farklı formlarının sporcular tarafından sergilendiğini söyledi.

Sağlık ve ruhun rahatlamasında ciddi faydası olduğu bilinen taichinin tarihte uzun bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Kuyumcu, "Bu çerçevede şampiyonamızın hem Türkiye'ye hayırlı olmasını hem de sporcularımızın yurt dışında bizi temsil etmeleri noktasında başlangıç olmasını temenni ediyorum." dedi.

Federasyonun yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Akyüz de wushu kung funun en önemli temelinin taichi olduğunu vurguladı.

Buradaki yarışmacılar arasından dünya şampiyonlarının yetişeceğine inandığını aktaran Akyüz, "Bunu da görüyor, gözlemliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen bir spor dalı olmasına rağmen taichi maalesef şu an Türkiye'de çok yaygın değil. Herkes ismini duyuyor ama yapmıyor. İnşallah bizim bu faaliyetlerimizle taichi, Türkiye'de daha yaygın hale gelecek." şeklinde konuştu.

Federasyonun yönetim kurulu üyesi Şenel Çapoğlu ise uzun yıllar uğraştığı wushunun insanın hayatına yön veren bir spor olduğunu dile getirerek, faydalarının saymakla bitmeyeceğini kaydetti.

"Bu sporu yapan ve yayanlardan Allah razı olsun." diyen Çapoğlu, "Bu sporda çok dünya şampiyonları var. Artık Türkiye şampiyonu diye bir şey kalmadı, çocuklarımız dünya şampiyonu, ikincisi... Özellikle bizim yetiştiğimiz yer olan Sakarya'dan birçok dünya şampiyonunun çıkması çok güzel. Bu sporda dünyada Sakarya'nın merkez haline gelmesi bizi gerçekten fazlasıyla memnun etti. İsteriz ki başka illerde de bu spor çalışılsın, yapılsın, sevilsin, başarılar elde edilsin." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, final yarışlarının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:45
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