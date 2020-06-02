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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan şehitler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:57:29 -
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan şehitler için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan "Ülkemizin başı sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada, "Siirt’in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

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