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Gündem Türkiye vurdukça Coni endişeleniyor! ABD'den kansızlara kan yardımı
Gündem

Türkiye vurdukça Coni endişeleniyor! ABD'den kansızlara kan yardımı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), PKK/YPG terör örgütüne yaptığı yardımın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. CENTCOM, "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi" notuna yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:50:00 -
Türkiye vurdukça Coni endişeleniyor! ABD'den kansızlara kan yardımı

Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi. Hava operasyonunun yankıları sürerken ABD'den skandal bir adım daha geldi.

"20 ünite kan ve plazma verildi"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/ YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi" ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi ve "Bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız" denildi.

 

ABD'li komutan YPG töreninde: Başarınız ile gurur duyuyoruz

Hatırlanacağı üzere ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis de, geçtiğimiz günlerde Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı. ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''Başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz" demişti. ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

 

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