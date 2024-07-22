  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte fırsatlar listesi! Tarım Kredi'de yeni indirim şov başladı

Yunanistan şimdi de orayı vurdu! Otellerin boş kaldığı iddia edildi!

Ali Koç’tan olay çıkış! Mehmet Büyükekşi gitti! İlginç gelişme…

Ha Biden ha Trump! Gazze kasabından ‘sahibime sadığım’ mesajı

Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak: Olay rakip gelebilir!

Uçması beklenen gram altınla ilgili İslam Memiş'ten olay çıkış: Çanlar çalıyor! Çarşı pazar karışabilir

Vatandaş bir konuştu pir konuştu sosyal medya da CHP’liler de yıkıldı

'Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti, bir tuzaktır!'

Kurban Bayramı'nda ne kadar harcama yapıldı? Dudak uçuklatan rakam açıklandı

“Beni İYİ Parti’ye oy vermeye ikna edin” dedi mi? Akşener’den gece yarısı açıklama geldi!
Gündem Türkiye ve Yunanistan'dan büyük sürpriz
Gündem

Türkiye ve Yunanistan'dan büyük sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-07-22 14:58:00 -
Türkiye ve Yunanistan'dan büyük sürpriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, 'Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak.' ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen projeye dair bilgi verdi.

İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde yeni bir kara yolu sınır geçiş köprüsünün ortak olarak inşa edilmesi amacıyla 22 Ocak 2004'te Atina'da mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden Uraloğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Uraloğlu, anılan mutabakat zaptı kapsamında 10 Haziran 2006'da köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararının alındığını anlatarak, yürütülen proje çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilmesinin beklendiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"17 Nisan 2024'te Selanik'te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9. Toplantısı'nda da bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

841 METRE UZUNLUĞUNDA VE 4 ŞERİTLİ OLACAK

Uraloğlu, projenin sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye'nin Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek."

Meriç Nehri üzerine inşa edilecek 841 metre uzunluğundaki köprünün "ekstra doz" olarak tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, 1958 yılında yapılan eski köprünün artan trafiği karşılayamaması nedeniyle bu köprünün çift gidiş geliş şeklinde ve 4 şerit olarak yapılacağını bildirdi.

Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?
Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?

Dünya

Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?

Yunanistan şimdi de orayı vurdu! Otellerin boş kaldığı iddia edildi!
Yunanistan şimdi de orayı vurdu! Otellerin boş kaldığı iddia edildi!

Ekonomi

Yunanistan şimdi de orayı vurdu! Otellerin boş kaldığı iddia edildi!

3. dünya savaşı söylentileri devam ederken Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren 'altın' hamlesi
3. dünya savaşı söylentileri devam ederken Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren 'altın' hamlesi

Ekonomi

3. dünya savaşı söylentileri devam ederken Türkiye'den dünyayı şaşkına çeviren 'altın' hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23