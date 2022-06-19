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Siyaset Türkiye ve İsrail arasında temas
Siyaset

Türkiye ve İsrail arasında temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 18:39:00 - 2022-06-19 19:07:27
Türkiye ve İsrail arasında temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog ile yaptığı görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

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Temas , dirsek teması değil, can ciğer kuzu sarma.
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