Türkiye ve İsrail arasında temas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog ile yaptığı görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.