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Gündem Türkiye ve İran arasında mutabakat
Gündem

Türkiye ve İran arasında mutabakat

Yeniakit Publisher
2023-09-30 18:32:00 -
Türkiye ve İran arasında mutabakat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin, “Iraklı mevkidaşımla detaylı görüşmeler yaptık ve yol haritasını belirledik. Kalkınma Yolu Projesi’ne katılmak isteyen ülkelerle iş birliğine açığız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak’ta, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi. Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesinde Türkiye ve Irak’ın iş birliğinin oldukça önemli olduğunu belirterek, “G20 Liderler Zirvesi’nde ortaya atılan Hindistan’dan başlayan koridor da alternatif bir koridor olacaktır ama bizim için Kalkınma Yolu Projesi altın madalya konumundadır. Dolayısıyla güzergahı hiç zaman kaybetmeden bir an önce trenlerin, araçların işlediği bir güzergah haline getirmemiz gerekiyor. Avrupa tarafında da bu güzergahın devamıyla ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlarıyla, Bakanlar Konseyi oluşturduk. Benzer bir komiteyi de burada da oluşturabiliriz” diye konuştu.

Bin 220 kilometrelik hat bir an önce bitmeli

18 Ağustos’ta iki ülkenin demiryolları idarelerinin bir araya geldiğini hatırlatan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek bin 200 kilometrelik demiryolunun bir an önce bitirilmesi için kesimler halinde çalışmanın faydalı olacağını söyledi. Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) demiryolu inşası konusunda gerekli donanıma sahip olduğunu ifade ederek, projenin tüm aşamalarında Türkiye’nin Irak’a gerekli teknik desteği verebileceğini belirtti. Uraloğlu, Irak ile demiryolu ve karayolu anlaşmalarının yanı sıra denizcilik konusunda da iş birliği yapmanın iki ülke açısından faydalı olacağını ifade etti.

Es-Sadavi: 2 ay içinde projenin detaylarının tamamlanması konusunda Başkanımız talimat verdi

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise Bakan Uraloğlu’nun Irak’a yaptığı ziyaretten oldukça memnun olduklarını belirterek, demiryolu hatlarının iyileştirilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda Türkiye’nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi’nin bir benzerinin Türkiye ve Irak arasında kurulması için çalışmalara bir an önce başlayacaklarını söyledi. Bakan es-Sadavi ayrıca, Irak Başbakanı’nın Kalkınma Yolu Projesi’nin prosedürlerinin 2 ay içerisinde bitirilmesi için her türlü iş birliğinin yapılması konusunda, kendisine talimat verdiğini ifade etti.
Uraloğlu, görüşmede es-Sadavi’nin “Konseyde hangi ülkeleri görmek istiyorsunuz?” sorusuna, “Başta Irak ve Türkiye. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bunları karşılıklı görüşerek, dörtlü düşünebiliriz. Komşu ülkelerden katılmak isteyen olursa onu da beraber değerlendirebiliriz” diye cevap verdi. Görüşmede ayrıca, tır sözleşmesi ve transit taşımanın serbestleştirilmesi konuları da ele alındı.

“Yol haritasını belirledik”

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, görüşmede Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili hangi konuların ele alındığı hakkındaki soruya, “Bu koridorun çok güncel olarak konuşulduğu bugünlerde düşüncelerimizi ifade etmek için Bağdat’tayız ve burada olmamız bu anlamda düşüncelerimizi net olarak ortaya koymuştur. Daha önce teknik seviyede arkadaşlarımız konuşmuştu. Bugün de Sayın Bakan’la çok detaylı görüşmeler yaptık ve yol haritasını belirledik. Birinci derecede Irak’la ama genel anlamda bölgedeki bu projeye katılmak isteyen ülkelerle de iş birliğine açığız. Şimdiden hayırlı olsun” diye cevap verdi.
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