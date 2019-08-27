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Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

27 Ağustos 2019 Salı 16:52
Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ve Türk hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında "TurAz Kartalı 2019" tatbikatında bir araya gelecek.

Azerbaycan'da 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceği, uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:52
  1. Azerbaycan
  2. tatbikat
  3. TurAz Kartalı 2019

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