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Türkiye Tenis Şampiyonası

Erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda Pemra Özgen şampiyon oldu

02 Aralık 2018 Pazar 16:36
Türkiye Tenis Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Şampiyonası'nda erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda Pemra Özgen mutlu sona ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Koza World of Sports'ta düzenlenen organizasyonda tek erkeklerde Cem İlkel, tek kadınlarda da Pemra Özgen şampiyonluğa ulaştı.

Cem İlkel kariyerinde ilk kez Türkiye şampiyonu olurken, Pemra Özgen ise 11. kez kupayı kaldırma sevinci yaşadı.

Şampiyonanın çiftler kategorisinde erkeklerde Anıl Yüksel-Kaan Çepel, kadınlarda Selin Sepken-Melis Uyar birinci oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Topbaş, TTF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan ve Koza World of Sports Tesis Müdürü Serkan Yüksel takdim etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:36
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