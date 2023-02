Türkiye tarihinin en hızlı hâkimi! Deprem bölgesinde iki kelime ile talanı önledi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Bu zaman zarfında birbirinden güzel yardım haberleri gelirken yağmalama haberleri de ekranlara düşmeye başladı.

Birçok şehirden deprem bölgelerine yardımlar yağarken, özellikle Hatay Kırıkhan olmak üzere birçok bölgede yağmacılar ortaya çıktı. Görüntülerde göçük altında kalan vatandaşları arama çalışmaları sürerken yağmacıların, boş ev ve marketlere girerek bazı eşyaları alıp götürdüğü görüldü.



Yine yağmalama hadiselerinden birinde bir hoca, camları kırılmış ve içeriden malzemelerin yağmalanmakta olduğu mekânda yağmacılara "yapmayın haramdır " diyerek uyarıda bulundu.

Marketten bir şeyler alan şahıslardan biri 'hocam açık bir yer yok ki ne yiyeceğiz' diye konuştu. Bunun üzerine hoca 'haramdır' demeye devam ederek 'gidin çadırdan alın' dedi. Hocanın uyarılarından sonra şahıslar ellerindeki malzemeleri geri bıraktı.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, bu hadise için “Türkiye tarihinin en hızlı hâkimi! 20 saniyede hükmü verdi” diyerek muhteşem bir tespitte bulundu.

Meşhur, videoda şunları dile getirdi:

Bu hoca yağmalanan bir marketin kapısında durmuş, yağmacılara sadece iki kelime söyledi,

“Haram, bırak.”

Gençler de tereddüt etti, demek ki vicdanları ölmemiş. Polis, hapis vs. olmadığı halde aldıklarını bıraktılar. Bakın bu İslam’ın idari sistemiyle Avrupa’dan alınan, Türkiye’yi fakirleştiren bozuk sistemin mukayesesi gibi. 100 senedir, Sultan Abdülhamid’in düşürülmesinden hatta daha öncesinden Tanzimat’tan beri Türk halkı fakirlik içinde yaşıyor. Sebebi de bozuk Avrupa kanunları ve sistemi.

Bu manzara İslam’ın dediği yüzde 2,5 verginin yeterli olacağının kanıtıdır. Bir an için bu hocanın olmadığını düşünelim, çünkü solcular, “Mescitleri, İmam Hatipleri, Kuran kurslarını kapatacağız” diyorlar. Nitekim onlarca yıl kapattılar. Olayı şimdiki Avrupa kanunumuzla çözmeye çalıştığımızı farz edelim; Türk polisini aramamız lazım, onun gelmesi için milyon liralık araçlar lazım, belki çok yağmacı var bu sebepten destek kuvvet lazım, bütün bu masraflar ve maaşlar için Türk milleti vergi ödeyecek vs. Fakat buradan çalmaya çalışan gençler aslında hırsız karakterli de değillermiş. Depremde yollar yıkılmış, sıfırın altında soğukta yiyecek bulamama korkusu vs. şartlar onları buna itmiş. “Haram” denilince edepsizlik etmeden bırakmaları buna delildir. Kalplerinde hayır varmış yani. İki dakikada çözülecek basit bir meselenin mahkemesi belki de yıllarca sürecekti.

Şimdi laik sistemde her yeri kameralarla doldurmaya mecbursun, halbuki Selçuklular, Çin’den Anadolu’ya Mekke ve Medine’ye kamerasız hükmediyordu. Osmanlı İslam şeriatı ile hükmettikleri dönemde Viyana’dan Mekke ve Medine’ye Somali’den Libya, Cezayir, Tunus, Mısır, Sudan, Eritre ve Yemen’e tek bir kamera olmadan hükmediyordu. Senin elinde sadece Anadolu vilayeti var, her yerini de kamera ile doldurmuşsun, böyle basit bir problemi çözemiyorsun, yıllarca mahkemelerde sürünüyor, bir sürü insanı; polis, hâkim, avukat gibi üretici olmayan işlerde çalıştırıyorsun.

Bu hoca, Türkiye devletini 1 milyon masraftan kurtardı, hiçbir şey de almadı. Türkiye’deki bu problemi 20 saniyede çözdü: Haram, bırak. Ne vurdu, ne sövdü… O yüzden diyoruz ki İslam; siyaseti ve idaresi ile bütüncül bir sistem. İslam’ın uygulanması arttıkça bu ekonomi de yükselir. O yüzden diyorum ki, Türkiye’deki okullara psikolojik danışman yerine böyle bir hoca tayin edin. Çocuklara helali, haramı öğretsin. Birinci sınıftan itibaren İslam’ı anlatsın.